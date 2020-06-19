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أمير منطقة جازان يعزي رئيس فرع النيابة العامة بجازان بوفاة عمه
http://almnatiq.net/?p=875757
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن سليمان الغامدي وكافة أسرته ، في وفاة عمه الشيخ ابراهيم بن محمد آل رزحان الغامدي اثر معاناته مع المرض .

وسأل سموه ، المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وكافة أسرته وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر فضيلة رئيس النيابة العامة بمنطقة جازان د.إبراهيم الغامدي وكافة أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم ، لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله عزوجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمد بعمره ويديم عليه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه .

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