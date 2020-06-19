تواصل المديرية العامة للشوؤن الصحية بمنطقة الحوف بمشاركة مجموعة من المتطوعين حلمتها التطوعية ” نعود .. بحذر ” ، في عدد من جوامع المنطقة .
وبحسب أهداف الحملة جرى نشر مطبوعات توعوية في المساجد والجوامع متضمنة رسائل تعزز من السلوكيات الوقائية وتؤكد على أهمية تقيد المصلين بالتعليمات الطبية ، فضلاً عن القيام بإجراء عمليات الفرز البصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامة المصلين قبل دخولهم للمساجد .
صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع
تواصل المديرية العامة للشوؤن الصحية بمنطقة الحوف بمشاركة مجموعة من المتطوعين حلمتها التطوعية ” نعود .. بحذر ” ، في عدد من جوامع المنطقة .
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