احدث الأخبار

صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تشرع بتنفيذ خطه شاملة لتطوير أسواق النفع العام وتبدأ بتوسعة وتطوير سوق الإبل بمدينة سكاكا
منطقة الجوف
 تهم جديدة ضد شقيق أمير قطر أمام محاكم أمريكا.. قتل سائق وإطلاق نار واعتداءات
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي رئيس فرع النيابة العامة بجازان بوفاة عمه
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي رئيس فرع النيابة العامة بجازان بوفاة عمه
منطقة جازان
 شرطة مكة: القبض على مستدرج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء
منطقة مكة المكرمة
 الكويت تسجّل 678 حالة شفاء من كورونا
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة (13,000) ريال
منطقة الرياض
 الإمارات تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 أمير الرياض يصدر قرارا بتثبيت “العريفي” في منصب وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية
أبرز المواد
 بعد أكثر من عامين.. لماذا استسلمت روسيا أمام “تليغرام”؟
أبرز المواد
صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع

صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع

منطقة الجوف
أمانة الجوف تشرع بتنفيذ خطه شاملة لتطوير أسواق النفع العام وتبدأ بتوسعة وتطوير سوق الإبل بمدينة سكاكا

أمانة الجوف تشرع بتنفيذ خطه شاملة لتطوير أسواق النفع العام وتبدأ بتوسعة وتطوير سوق الإبل بمدينة سكاكا

منطقة الجوف
تهم جديدة ضد شقيق أمير قطر أمام محاكم أمريكا.. قتل سائق وإطلاق نار واعتداءات

تهم جديدة ضد شقيق أمير قطر أمام محاكم أمريكا.. قتل سائق وإطلاق نار واعتداءات

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي رئيس فرع النيابة العامة بجازان بوفاة عمه

أمير منطقة جازان يعزي رئيس فرع النيابة العامة بجازان بوفاة عمه

منطقة جازان

صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع

صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع
http://almnatiq.net/?p=875768
المناطق - واس

تواصل المديرية العامة للشوؤن الصحية بمنطقة الحوف بمشاركة مجموعة من المتطوعين حلمتها التطوعية ” نعود .. بحذر ” ، في عدد من جوامع المنطقة .
وبحسب أهداف الحملة جرى نشر مطبوعات توعوية في المساجد والجوامع متضمنة رسائل تعزز من السلوكيات الوقائية وتؤكد على أهمية تقيد المصلين بالتعليمات الطبية ، فضلاً عن القيام بإجراء عمليات الفرز البصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامة المصلين قبل دخولهم للمساجد .

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تشرع بتنفيذ خطه شاملة لتطوير أسواق النفع العام وتبدأ بتوسعة وتطوير سوق الإبل بمدينة سكاكا

أمانة الجوف تشرع بتنفيذ خطه شاملة لتطوير أسواق النفع العام وتبدأ بتوسعة وتطوير سوق الإبل بمدينة سكاكا
أمير الجوف ينوه بحصول المنطقة على نسبة 99% كأعلى نسبة إنجاز بين مناطق المملكةفيما يخص بلاغات إسكان العمالة

أمير الجوف ينوه بحصول المنطقة على نسبة 99% كأعلى نسبة إنجاز بين مناطق المملكةفيما يخص بلاغات إسكان العمالة
مدير صحة وبيئة الجوف يفتتحان اليوم العالمي للتصحر بزراعة 50 ألف شتلة

مدير صحة وبيئة الجوف يفتتحان اليوم العالمي للتصحر بزراعة 50 ألف شتلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*