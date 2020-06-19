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أمانة الشرقية: ٤٧٧٣ بلاغا استقبلها مركز 940 الأسبوع الحالي

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أمانة الشرقية: ٤٧٧٣ بلاغا استقبلها مركز 940 الأسبوع الحالي

أمانة الشرقية: ٤٧٧٣ بلاغا استقبلها مركز 940 الأسبوع الحالي
http://almnatiq.net/?p=875779
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز ما قدمه مركز البلاغات (٩٤٠)، وذلك خلال الفترة من ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠ وحتى ١٨ / ٠٦ / ٢٠٢٠ من خلال استقبال البلاغات والتعامل معها ومعالجتها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن فريق العمل الخاص بالمركز يستقبل بلاغات المستفيدين من الخدمات البلدية والتي تحرص الأمانة من خلالها على التعامل معها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات والبلديات.

ولفت إلى أن المركز يستقبل بشكل مستمر بلاغات في مدن ومحافظات المنطقة، مشيرا الى أن المركز استقبل ٢٥٧٢ بلاغا حول مساكن العمالة، حيث تم خلالها الأخذ بالملاحظات المرفوعة وإرسال البلاغات والملاحظات إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراء اللازم حيال البلاغ أو الملاحظة ومعالجتها.

وقال الصفيان أن مركز ٩٤٠ استقبل أيضا ٢٠١٥ بلاغاً توزعت ما بين ١٠٠ بلاغا على الأسواق، ٤٧ بلاغاً على الحدائق، ٦١٨ بلاغاً على النظافة العامة، و٤١٧ بلاغاً على صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، بالإضافة إلى ٦٧٦ بلاغاً حول الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و١١٢ بلاغاً على الإنارة، و ٢٢ بلاغا على المباني، و ٩ بلاغات على الاستثمار و٩ بلاغات عن الأمن والسلامة، كما استقبل المركز ٣٩ طلباً و ١٥٧٠ استفسارا و٥٠ تقريراً.

وأكد الصفيان بأن المركز استقبل أيضا ١٨٦ بلاغاً حول المنشآت المخالفة لتعليمات الإغلاق المؤقت، وشملت هذه البلاغات وجود زحام داخل المنشأة بعدد ٣٤ بلاغاً، بالإضافة إلى مخالفة واحدة حول النظافة الشخصية، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة والتي قدرت بـ٧٨ مخالفة، وشملت البلاغات أيضاً ٥٩ مخالفة حول عدم وجود معقمات وكمامات وقفازات وعدم تطهير عربات التسوق و مخالفتين حول الإخلال بأحكام الإغلاق وتغليف الطرود قبل التسليم للمندوب، ومخالفة واحدة حول عدم تطبيق البروتوكولات الخاصة حول عدم تقديم الوجبات داخل المطعم و ٨ مخالفات لسكن العمال .

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة المنطقة واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة، من خلال مركز 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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