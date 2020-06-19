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هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة توصل استكمال تنفيذ مشاريعها الخدمية والتطويرية

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة توصل استكمال تنفيذ مشاريعها الخدمية والتطويرية
http://almnatiq.net/?p=875782
المناطق - واس

تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة منذ إعلان فترة منع التجول أعمالها في استكمال تنفيذ مشاريعها الخدمية والتطويرية في منطقة المدينة وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة للعاملين فيها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الهيئة الى أنها عملت علي تنفيذ المشروعات التطويرية والخدمية في المنطقة عبر 429 فردًا من القوى العاملة المؤهلة و185 آلية لتنفيذ المشروعات الخدمية على مدار الساعة والمشروعات التطويرية خلال أوقات العمل المقررة.
كما تمحورت المشروعات الخدمية التي حققت معدلات إنجاز عالية في تنفيذها كمشروع تنفيذ بوابة القصيم في المدينة المنورة حيث بلغ عدد العاملين في هذا المشروع 57 فردًا و35 آلية، ومشروع تطوير مسجد القبلتين والمنطقة المحيطة به ويقدر عدد العاملين 19 فردًا و 6 آليات، ومشروع تقاطع الإمام مسلم مع الأمير نايف فقد بلغ عدد العاملين فيه 66 فردًا و37 آلية، ومن المشروعات الخدمية والتطويرية مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق فقد بلغ عدد العاملين في هذا المشروع 82 فرد و28 آلية.
ومن المشروعات التي استكملت تنفيذها الهيئة خلال فترة منع التجول أيضاً مشروع صيانة وري المزروعات وأنظمة شبكات الري بالمنطقة المركزية إذ يقدر عدد العاملين في هذا المشروع 13 فردًا و3 آليات، ومشروع صيانة وتشغيل عبارات الخدمات بالمنطقة المركزية ويقدر عدد العاملين فيه 32 فرد، و7 آليات، ومشروع صيانة وتشغيل المراكز الحضرية بجادة قباء حيث يقدر العاملين فيه 34 فرد، و11 آلية، ومشروع صيانة أعمدة الإنارة للمنطقة المركزية ويقدر عدد العاملين 18 فردًا، و9 آليات، وكذلك من المشاريع مشروع صيانة شبكة مياه الأمطار والخطوط الناقلة والمرتبطة بها في المسجد النبوي حيث بلغ عدد العاملين فيه 12 فردًا، و7 آليات، واخيراً مشروع الصيانة الوقائية بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة حيث يقدر عدد العاملين في هذا المشروع 96 فردًا و42 آلية.
ونفذت الهيئة في مشروعاتها عدداً من الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ولعدم انتقال العدوى بين القوى العاملة في مواقع المشروعات تضمنت القيام بقياس درجة الحرارة لكل القوى العاملة قبل البدء في أعمالها، وإلزامهم بلبس الكمامات، وكذلك الالتزام بلبس القفازات وتغييرها بعد إتمام أعمالهم في المشروعات وتعقيم اليدين قبل وبعد البدء في أعمالهم، وكذلك وجود مواد تعقيم لكل فرد من القوى العاملة في المشروعات، والالتزام بالتباعد بمسافة لا تقل عن 2 متر، وتنبيه جميع العاملين بعدم المصافحة، واستخدام وسائل التنقل بنصف الحمولة المحددة .

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