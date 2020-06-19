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بلدية الخفجي تنفذ حملة تفتيشية على محلات الملاحم والدواجن والأسماك

بلدية الخفجي تنفذ حملة تفتيشية على محلات الملاحم والدواجن والأسماك
http://almnatiq.net/?p=875788
الخفجي - نواف السبيعي

نفذت بلدية محافظة الخفجي حملة تفتيشية على محلات الملاحم والدواجن والأسماك والمطاعم يوم الأحد الماضي الموافق 22/10/1441هـ، استمرت خمسة أيام، وذلك لمتابعة سلامة وصحة المعروض من هذه اللحوم والأسماك والدواجن، والتشديد على التقيد بأنظمة الحفظ والتخزين والتعامل السليم والصحي لجميع أنواع اللحوم وعدم عرض أو بيع أي لحوم أو أسماك أو دواجن مجهولة المصدر أو تظهر عليها علامات التلف أو الفساد مع الالتزام بتركيب لوحة تبرز أسعار اللحوم والتقيد بالزي الموحد والنظافة الشخصية بهذه الحملة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أنه نتج عن هذه الحملة زيارة عدد (48) محل وتوجيه ( 19 ) إنذارا لعدد من المحلات، بالإضافة إلى مصادرة (86) كيلو لحوم وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، و مصادرة عدد (24) قطعة من أدوات الذبح والتقطيع، وثلاجات تخزين الأسماك، كما تم إغلاق محلين مخالفين .

وأشار المهندس محمد الحميداني إلى أن الحملة التي تم تنفيذها تهدف إلى التأكد من سلامة صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم من التلف والفساد والحرص على طرق التخزين السليمة وحصول العاملين على شهادات الصحية التي تؤكد خلوهم من الأمراض لحماية المواطن.

ودعا المهندس محمد الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات الخاصة بالملاحم والدواجن والأسماك والمطاعم، وكذلك الخدمات البلدية من خلال التواصل على مركز 940.

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