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أمانة الباحة تهيئ 138 حديقة ومتنزهاً وموقعاً سياحياً بالمنطقة

أمانة الباحة تهيئ 138 حديقة ومتنزهاً وموقعاً سياحياً بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=875794
المناطق - واس

أنهت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها أعمال تجهيز وصيانة وتهيئة 138 حديقة ومتنزه, بالإضافة إلى الساحات البلدية, وتزيين الميادين، والشوارع بمحافظات المنطقة كافة.
وبين أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط إلى أن مجمل مساحات الحدائق والمتنزهات تجاوز 27 مليون متر مربع, شملت صيانة للمرافق العامة وألعاب الأطفال وكذلك المسطحات الخضراء والمظلات وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمواقف.
وأبان أنه تم تركيب 234 لعبة جديدة منها المخصص للأطفال وأخرى للياقة, وزراعة 765 ألف من الزهور والأشجار, كما تم صيانة 328 ألف متر مربع للمسطحات الخضراء, وصيانة 217 دورات مياة, بالإضافة إلى صيانة 18800 عمود إنارة, وتركيب 581 مظلة, وتركيب بلاط مطاطي لأرضيات الملاعب بمساحة 6800 متر مربع, وصيانة42 ألف متر مربع للأرصفة وممرات المشاة.
وأكد الدكتور السواط أن أمانة الباحة تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشاريع الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المنطقة، لتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دشن مؤخراً 37 مشروعاً بلدياً في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 276 مليون ريال, تضمنت إنشاء ساحات وحدائق وممرات مشاة بمتنزه الأمير محمد بن سعود, والحديقة المركزية بمحافظة المخواة, وتحسين وتطوير المنطقة المركزية, واستكمال أسواق النفع العام, بالإضافة إلى سفلتة وأرصفة وإنارة, وتطوير القرية التراثية ببلجرشي, وصيانة المظهر العام بمدينة الباحة.

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