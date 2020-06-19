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العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

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العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=875802
المناطق - واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 1,046 مستفيداً، وعيادة التحصين 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 171 فرداً، وعيادة الولادة 7 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 528 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 174 مريضا.
كما أجري الفحص المخبري لـ 1,284 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1,732 فردًا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 452 شخصا، وعيادة نقل الدم 3 مرضى.

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