العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 1,046 مستفيداً، وعيادة التحصين 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 171 فرداً، وعيادة الولادة 7 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 528 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 174 مريضا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 1,284 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1,732 فردًا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 452 شخصا، وعيادة نقل الدم 3 مرضى.