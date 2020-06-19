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طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو

طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو

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طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو

طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو
http://almnatiq.net/?p=875806
المناطق - الجوف

حقق 8 طلاب وطالبات من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف مراكز متقدمة في مسابقة الكانجرو للرياضيات على مستوى المملكة، والتي تم تنفيذها عن بُعد.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الكانجارو، وقال إن فوز الطلاب والطالبات في هذه المسابقة الدولية يعتبر إنجاز يضاف إلى منجزات التعليم، فهو يعكس مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب والطالبة ودور معلمي ومعلمات الرياضيات في هذه المدارس وحرصهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة
على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية لدى طلابهم.
وجاءت نتائج طلاب وطالبات “تعليم الجوف” في المسابقة على النحو
التالي: زيد علي محمود السلطان من مدرسة أبي ايوب الأنصاري الابتدائية بسكاكا “الميدالية الذهبية”، جمان تركي فهد الدرعان من مدرسة منهاج الرسالة الأهلية بسكاكا “الميدالية الفضية”، عبدالعظيم مرتضى ابراهيم بابكر من مدرسة بدر الابتدائية في سكاكا “الميدالية
البرونزية “، سلمان سلطان عناد العناد من مدرسة درة الأجيال الأهلية بسكاكا “الميدالية البرونزية”، جوري عبدالعزيز صبحي الجوير من مدرسة الثانية الابتدائية بسكاكا “الميدالية البرونزية”، ريما ابراهيم فرحان الدرعان من مدرسة وارفة العلم الأهلية بسكاكا “الميدالية البرونزية”، جمان عبدالعزيز صبحي الجوير من مدرسة الثانية
الابتدائية بسكاكا “الميدالية البرونزية”، يارا ياسر محمود عثمان من
مدرسة الثانية الابتدائية باللقائط “الميدالية البرونزية”.
يذكر أن مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات وتقام
في أكثر من 70 دولة بمشاركة تقريباً 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، إضافة إلى تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلاب التعليم العام .

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