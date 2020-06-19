النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع مقيم (من جنسية عربية)؛ لقيامه باستدراج القاصرات لأغراض سيئة، واستغلالهن بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن تم القاء القبض على المتهم من قبل الجهة المختصة.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصّل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.

وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضاف أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.