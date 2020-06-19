احدث الأخبار

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة
أبرز المواد
 طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو
منطقة الجوف
 العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة
أبرز المواد
 أمانة الباحة تهيئ 138 حديقة ومتنزهاً وموقعاً سياحياً بالمنطقة
منطقة الباحة
 بلدية الخفجي تنفذ حملة تفتيشية على محلات الملاحم والدواجن والأسماك
المنطقة الشرقية
 الزكاة والدخل: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن التعليم الأهلي
أبرز المواد
 هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة توصل استكمال تنفيذ مشاريعها الخدمية والتطويرية
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية: ٤٧٧٣ بلاغا استقبلها مركز 940 الأسبوع الحالي
المنطقة الشرقية
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة جازان
 تعليم الشرقية يواصل رفع سقف وعي منسوبيه لتجنب “كورونا” عبر دورات افتراضية
المنطقة الشرقية
 صحة الجوف تواصل جهودها التوعوية في المساجد والجوامع
منطقة الجوف
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

أبرز المواد
الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة

الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة

أبرز المواد
طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو

طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو

منطقة الجوف
العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

أبرز المواد

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة
http://almnatiq.net/?p=875812
المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع مقيم (من جنسية عربية)؛ لقيامه باستدراج القاصرات لأغراض سيئة، واستغلالهن بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن تم القاء القبض على المتهم من قبل الجهة المختصة.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصّل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.

وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضاف أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

روابط ذات صلة

الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة

الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة
العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة
الزكاة والدخل: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن التعليم الأهلي

الزكاة والدخل: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن التعليم الأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*