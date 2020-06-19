احدث الأخبار

قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني
أبرز المواد
 الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات
منطقة مكة المكرمة
 الصحة : تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة .. وإجمالي الحالات الحرجة (1941) حالة
أبرز المواد
 متطوعي الهلال الأحمر بالجوف يقيمون نقاط فرز ببعض جوامع المنطقة أثناء صلاة الجمعة
منطقة الجوف
 النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة
أبرز المواد
 طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو
منطقة الجوف
 العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة
أبرز المواد
 أمانة الباحة تهيئ 138 حديقة ومتنزهاً وموقعاً سياحياً بالمنطقة
منطقة الباحة
 بلدية الخفجي تنفذ حملة تفتيشية على محلات الملاحم والدواجن والأسماك
المنطقة الشرقية
 الزكاة والدخل: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن التعليم الأهلي
أبرز المواد
قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني

قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني

أبرز المواد
الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

أبرز المواد
شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات

شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات

منطقة مكة المكرمة
الصحة : تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة .. وإجمالي الحالات الحرجة (1941) حالة

الصحة : تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة .. وإجمالي الحالات الحرجة (1941) حالة

أبرز المواد

قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني

قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني
جان إيف لو دريان يزرو برلين بدعوة من نظيره هايكو ماس.
http://almnatiq.net/?p=875830
المناطق - وكالات

يلتقي وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في العاصمة برلين الجمعة، في قمة تبحث ملف إيران النووي، والوضع في ليبيا في ظل التدخل التركي، بالإضافة إلى قضايا منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير جان إيف لو دريان سيتوجه إلى برلين اليوم، بدعوة من نظيره الألماني هايكو ماس، لإجراء مشاورات ثنائية، ثم سيلتقيان مع نظيرهما البريطاني دومينيك راب بشأن الملف الإيراني.

وتأتي زيارة الوزيرين الفرنسي والبريطاني إلى برلين قبل وقت قصير من بدء الرئاسة الألمانية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020.

ومن المقرر أن يناقش لودريان مع نظيره الألماني القضايا الأوروبية والدولية الرئيسية الراهنة، وبحث آفاق تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا، في إطار الأولويات التي ترغب ألمانيا في تسليط الضوء عليها خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالملفات الدولية، سيناقش الوزير لودريان بشكل خاص الوضع في منطقة الساحل، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والعلاقة مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط، والملفين الليبي والإيراني، وكذلك العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

كما يناقش الوزيران التعاون بين ألمانيا وفرنسا في الأمم المتحدة، إذ ستتولى ألمانيا في يوليو المقبل، بعد فرنسا، رئاسة مجلس الأمن.

ويبحث الوزيران الفرنسي والألماني عملهما المشترك لصالح تعزيز النظام المتعدد الأطراف والهيكل الصحي العالمي، وفق ما ذكر بيان وزارة الخارجية الفرنسية.

وسيشكل الاجتماع الوزاري فرصة لمناقشة الاستراتيجية الأوروبية بشأن إيران للأشهر المقبلة.

وذكر البيان أن الوزير الفرنسي “سيؤكد على هدف بلاده في الحفاظ على اتفاق فيينا النووي لعام 2015، وهو أمر أساسي في الرغبة العالمية بعدم انتشار الأسلحة النووية، وإرادتنا المشتركة بأن تحترم إيران التزاماتها”.

كما سيناقش الوزير الفرنسي التعاون في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدعم المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن أمله بالتعاون الكامل والفوري من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

روابط ذات صلة

الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا
الصحة : تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة .. وإجمالي الحالات الحرجة (1941) حالة

الصحة : تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة .. وإجمالي الحالات الحرجة (1941) حالة
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*