احدث الأخبار

“الصحة” توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بكرورنا
أبرز المواد
 سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل : ندرك أهمية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة
أبرز المواد
 قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني
أبرز المواد
 الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات
منطقة مكة المكرمة
 الصحة : تسجيل (4301) حالة مؤكدة جديدة .. وإجمالي الحالات الحرجة (1941) حالة
أبرز المواد
 متطوعي الهلال الأحمر بالجوف يقيمون نقاط فرز ببعض جوامع المنطقة أثناء صلاة الجمعة
منطقة الجوف
 النيابة العامة تباشر التحقيق مع المقيم مستدرج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة
أبرز المواد
 طلاب الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو
منطقة الجوف
 العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة
أبرز المواد
 أمانة الباحة تهيئ 138 حديقة ومتنزهاً وموقعاً سياحياً بالمنطقة
منطقة الباحة
“الصحة” توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بكرورنا

“الصحة” توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بكرورنا

أبرز المواد
سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل : ندرك أهمية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة

سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل : ندرك أهمية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة

أبرز المواد
قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني

قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني

أبرز المواد
الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

أبرز المواد

“الصحة” توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بكرورنا

“الصحة” توضح الإجراءات المتبعة خلال العزل المنزلي للمصابين بكرورنا
http://almnatiq.net/?p=875837
المناطق _ الرياض

أوضحت الصحة الإجراءت المتبعة من خلال العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19).
ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة
إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.
وأكدت “الصحة” على أهمية ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم ، إضافة إلى اعتماد المصاب على تطبيقات توصيل الطلبات عند الحاجة إلى تأمين بعض الاحتياجات من خارج المنزل، مع ضرورة تبليغ المصاب للأشخاص الذين يتابعون حالته اليومية بأي ضيق في التنفس أو ظهور أعراض جديدة.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن
الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

 

 

روابط ذات صلة

سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل : ندرك أهمية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة

سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل : ندرك أهمية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة
قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني

قمة فرنسية ألمانية بريطانية لبحث الملفين الليبي والإيراني
الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

الصين تكشف لغز موجة كورونا الثانية: سلالة أخرى جاءت من أوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*