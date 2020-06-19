مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

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http://almnatiq.net/?p=875844
المناطق _ جازان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الجمعة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع اتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .
وأهاب نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa
وأكد آل صمغان بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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