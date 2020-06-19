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أسعار النفط ترتفع مع بلوغ مخزونات الخام الأمريكي مستوى قياسياً جديداً

أسعار النفط ترتفع مع بلوغ مخزونات الخام الأمريكي مستوى قياسياً جديداً
http://almnatiq.net/?p=875850
المناطق _ واشنطن

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً مع بلوغ مخزونات الخام الأمريكي هذا الأسبوع مستوى قياسياً جديداً.
وارتفع خام (برنت) عشر سنتات إلى 41.61 دولارا للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولارا للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.
وصعد الخام الأمريكي 29 سنتاً إلى 39.15 دولارا بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولارا.

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