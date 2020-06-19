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محافظ العيدابي يرأس عن بعد وعبر – الاتصال المرئي- جلسة المجلس المحلي الثامنة والأربعون

محافظ العيدابي يرأس عن بعد وعبر – الاتصال المرئي- جلسة المجلس المحلي الثامنة والأربعون

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محافظ العيدابي يرأس عن بعد وعبر – الاتصال المرئي- جلسة المجلس المحلي الثامنة والأربعون

محافظ العيدابي يرأس عن بعد وعبر – الاتصال المرئي- جلسة المجلس المحلي الثامنة والأربعون
http://almnatiq.net/?p=875853
العيدابي _ فضه عطيف

رأس محافظ العيدابي الأستاذ عبدالله بن محمد الظافري أمس، جلسة المجلس المحلي الثامنة والأربعين عن بعد عبر -الاتصال المرئي- وبمشاركة أعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة رفع الظافري بأسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهم الله-” – ، على ماتحضى به هذه البلاد عامة ومنطقة جازان و محافظة العيدابي خاصة من رعاية كريمة واهتمام لما فيه تلبية كافة الخدمات التنموية والبلدية والصحية وتنفيذ مختلف المشاريع ومتابعتها .
مشددا على قيام مختلف الجهات الحكومية بالاعمال والمهام الموكلة اليها تنفيذا للتوجيهات الكريمة لضمان العمل وفق خطط زمنية لخدمة الجميع.
عقب ذلك استعرض خلال الجلسة جدول الأعمال وتم إتخاذ التوصيات اللازمة.

 

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