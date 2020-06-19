طلاب منطقة الجوف يحققون نتائج متقدمة في مسابقة الكانجارو الدولية في الرياضيات

المناطق _ الجوف

حقق ثمانية طلاب وطالبات من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف مراكز متقدمة في مسابقة الكانجرو للرياضيات على مستوى المملكة، والتي تم تنفيذها عن بُعد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة ، مبينا إن فوز الطلاب والطالبات في هذه المسابقة الدولية يعتبر إنجاز يضاف إلى منجزات التعليم، ويعكس مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب والطالبة ودور معلمي ومعلمات الرياضيات في هذه المدارس وحرصهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية لدى طلابهم.

وجاءت نتائج طلاب وطالبات تعليم الجوف في المسابقة كالتالي زيد علي محمود السلطان من مدرسة أبي ايوب الأنصاري الابتدائية بسكاكا الميدالية الذهبية، جمان تركي فهد الدرعان من مدرسة منهاج الرسالة الأهلية بسكاكا الميدالية الفضية، عبدالعظيم مرتضى ابراهيم بابكر من مدرسة بدر الابتدائية في سكاكا الميدالية البرونزية ، سلمان سلطان عناد العناد من مدرسة درة الأجيال الأهلية بسكاكا الميدالية البرونزية، جوري عبدالعزيز صبحي الجوير من مدرسة الثانية الابتدائية بسكاكا الميدالية البرونزية، ريما ابراهيم فرحان الدرعان من مدرسة وارفة العلم الأهلية بسكاكا الميدالية البرونزية، جمان عبدالعزيز صبحي الجوير من مدرسة الثانية الابتدائية بسكاكا الميدالية البرونزية، يارا ياسر محمود عثمان من مدرسة الثانية الابتدائية باللقائط الميدالية البرونزية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة 6 ملايين طالب وطالبة تقريباً ، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، إضافة إلى تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلاب التعليم العام.