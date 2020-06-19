خلال الأسبوع الثالث من الفصل الصيفي بجامعة الجوف: 54 ألف مستخدم لنظام التعلم الإلكتروني

المناطق _ الجوف

أصدرت جامعة الجوف تقرير الأسبوع الثالث للتعليم عن بُعد خلال الفصل الصيفي، وكان عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم اليومي لنظام بلاك بورد 54243 مستخدماً، وتم استعراض 669 ملفاً، فيما بلغ عدد الجلسات الافتراضية المقدمة 956 جلسة، بعدد ساعات دراسية بلغت 3951 ساعة، وبلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 49118 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين 29376 طالباً وطالبة.

وقال د. ماجد الفياض القائم بأعمال عميد عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام بلاك بورد ليوم الأحد الموافق 14/6/2020م بلغت 246 جلسة بمدة بث إجمالية بلغت 968 ساعة، وبلغ عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 12197 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين 6700 طالباً وطالبة، فيما بلغت لوحات النقاش 7635 لوحة، وشهد النظام تسجيل يومي لحوالي 11495 مستخدماً وبلغت التقييمات في النظام 18865 تقييماً، فيما كان عدد الملفات المستعرضة على النظام 187 ملفاً.

كما بلغ إجمالي الجلسات المقدمة ليوم الاثنين الموافق 15/6/2020م 213 جلسة بعدد 915 ساعة دراسية، وبلغ عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 11727 مرة، فيما كان عدد الحاضرين الفريدين 6498 طالباً وطالبة، كما بلغت عدد لوحات النقاش 6184 لوحة، وتم تسجيل دخول يومي على النظام لقرابة 11098 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات في النظام 13580 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة على النظام 175 ملفاً.

وبلغ إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة ليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020م 201 جلسة بإجمالي ساعات دراسية بلغت 902 ساعة، عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 10868 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين 6082 طالباً وطالبة، وبلغت لوحات النقاش 4203 لوحة، كما تم تسجيل الدخول على النظام لقرابة 110896 مستخدماً، وبلغت التقييمات في النظام 10339 تقييماً، فيما كان عدد الملفات المستعرضة على النظام 146ملفاً.

وفي نفس الأسبوع بلغ إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة ليوم الأربعاء 17/6/2020م 164 جلسة بمدة بث إجمالية بلغت 666 ساعة، وصل عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 7982 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 4567 طالباً وطالبة، فيما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 10348 مستخدماً، وبلغت لوحات النقاش 3530 لوحة، كما بلغت التقييمات في النظام 8989 تقييماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة على النظام 79 ملفاً.