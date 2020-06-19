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المملكة ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للسماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة

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المملكة ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للسماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة

المملكة ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للسماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة
http://almnatiq.net/?p=875869
المناطق _ الرياض

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة.
جاء ذلك في تصريح صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال فيه: “ترحب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتثمن المملكة، في هذا الصدد، الجهود المهنية والشفافة التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام” .
مضيفاً “تدعم المملكة العربية السعودية هذا القرار؛ لما يمثله من خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، الذي يأتي اتساقاً مع مطالباتها المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية؛ حفظاً للأمن والسلم الدُّوليين”.

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