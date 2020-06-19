مسجد ” جامعة تبوك “.. هندسة معمارية فريدة

المناطق _ تبوك

امتزجت عمارة مسجد ” جامعة تبوك” بفنون الحضارة الإسلامية وجمالية العمارة الحديثة بتصميمه الفريد وفق هندسة إنشائية عبارة عن قبة كبيرة بلا أعمدة .

واختارت الجامعة إقامة صلاة الجمعة بالمسجد إيذانا بافتتاحه أمام المصلين وسط الإجراءات الاحترازية والصحي بحسب التوصيات القائمة من الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المصلين.

ويعد مسجد ” جامعة تبوك ” من المعالم الشهيرة في المنطقة وعلى مستوى جامعات المملكة وبني كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية والعمرانية لمدينة تبوك ومركز بارز لعلوم الدين الإسلامي .

وعند زيارة جامعة تبوك يلفت المسجد انتباه الناظرين له بتصميمه العصري وقبته ذات الشكل المميز وساحاته المرصوفة التي تجاور برج الجامعة والعمادات المساندة وكلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية .

ويتميز المسجد بمجموعة من الصفات المعمارية التي تجعله أحد أروع التحف المعمارية على مستوى المساجد إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 8000 متر مربع وتبلع سعته 3500 مصل ٍ ويحتوي على مئذنتين كل مئذنة بارتفاع 50 متراً أما سقفه فهو على شكل قبة مكسية بالفسيفساء بمساحة 5887 متراً.

وتتكون واجهات المسجد من الزجاج المزدوج بدرجة نفاذية عالية للضوء كما كسيت الحوائط والأرضيات بالجرانيت والرخام واستخدمت أعمال الألمنيوم للمنارتين والحوائط الديكورية فيما تبلغ مساحة الساحات الخارجية للمسجد والمواقف 30300 متر وتتسع مواقف السيارات لـ 380 سيارة .

ويتميز المسجد بنظام إضاءة طبيعية من قبة المسجد والحوائط الزجاجية ونظام تكييف مركزي للمسجد، ونظام إدارة وتحكم bms وكذلك نظام إنذار في حالة حدوث حريق -لاسمح الله- ونظام متطور للصوتيات كما كسيت المداخل بترابيع جرانيت ولأرضية صحن المسجد ترابيع رخام وحوائط زجاجية ويتكون سقف المسجد من الألمنيوم المعلق فوق صحن المسجد وتجاليد الألمنيوم وزجاج للكمرة الدائرية والحائط الديكوري والمنارة .