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تطوعي الهلال الأحمر يقيم نقاط فرز بعدد من المساجد والجوامع

تطوعي الهلال الأحمر يقيم نقاط فرز بعدد من المساجد والجوامع
http://almnatiq.net/?p=875876
المناطق _ الرياض

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض نقاط فرز وفحص أوليه لأكثر 23 جامع داخل مدنية الرياض وخارجها وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة اليوم الموافق 27 شوال.
ونفذ فريق التطوع بمنطقة الرياض هذه المبادرة من خلال أكثر من 50 متطوع حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج مدنية الرياض والذي يبلغ عددها 18جامع، فيم تم توزيع 3-4 متطوعين للجوامع داخل مدنية الرياض والذي يبلغ عددها خمس جوامع، ويقوم المتطوعين بفرز المصلين قبل دخول المستجد والتأكد من درجات حراتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.
وقد تم تغطية الجوامع الأكبر والتي تستوعب عدد مصلين اكثر في مدنية الرياض وهي جامع الملك خالد والراجحي والبواردي وجامع الأخضر وسليمان الراجحي.
فيما تم تغطية اغلب محافظات منطقة الرياض في هذه المبادرة ومن ضمنها محافظه ثادق ورماح والدوادمي والمجمعة والافلاج والارطاوية، إضافة للقرى والمدن التابعة لهذه المحافظات.

 

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