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الدوري الإنجليزي: ساوثمبتون يتغلب على نوريتش

الدوري الإنجليزي: ساوثمبتون يتغلب على نوريتش
http://almnatiq.net/?p=875888
المناطق - الرياض

تغلب ساوثمبتون على نوريتش سيتي بنتيجة 3-صفر، اليوم في افتتاح الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،
وبذلك يكون ساوثمبتون ضمن بشكل كبير بقاءه في دوري الدرجة الممتازة، بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط عن آخر الهابطين، فإن الحال لا تنطبق على نوريتش الذي اقترب بشكل كبير من الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 21 نقطة.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، نجح ساوثمبتون في ترجمة أفضليته في الثاني من خلال تسجيله ثلاثة أهداف، افتتحها داني اينغز بتسديدة لولبية
سكنت في الشباك عند الدقيقة (49)، وأضاف ستوارت آرمسترونغ الهدف الثاني بتسديدة يسارية من مشارف
منطقة الجزاء عند الدقيقة (54) قبل أن يختتم الجناح السريع ناتان ريدموند التسجيل بعد تلقية الكرة داخل المنطقة فراوغ أحد مدافعي نوريتش قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه سكنت الزاوية عند الدقيقة (79).

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