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واشنطن: الحكم بإعدام صحفيين يكشف وحشية سياسات الحوثيين

واشنطن: الحكم بإعدام صحفيين يكشف وحشية سياسات الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=875894
المناطق - الرياض

قالت الخارجية الأميركية، الجمعة، إن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياساتهم الوحشية.

ونقلت سكاي نيوز عن الخارجية الأميركية إشارتها إلى أن الحوثيين يريدون الآن إسكات وقمع أولئك الذين يكشفون انتهاكاتهم، مما يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان.

كما أكدت الخارجية الأميركية أن تدخُّل الميليشيات الحوثية في العمل الإنساني يطيل أمد المعاناة في اليمن.

وأصدرت “محكمة تابعة للمتمردين الحوثيين في صنعاء” قبل أسابيع حكما بإعدام 4 صحفيين بتهمة تدعى”الخيانة والتخابر مع دول أجنبية”.

وكانت الميليشيات الإرهابية تحتجز الصحفيين طوال سنوات قبل إصدار الحكم، الذي أثار انتقادات إقليمية ودولية.

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