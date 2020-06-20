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مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام

مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام
http://almnatiq.net/?p=875907
المناطق - الرياض

تعادل مانشستر يونايتد 1-1 أمام مضيفه توتنهام في أولى مباريات الفريقين بعد استئناف الدوري الانجليزي الممتاز نشاطه بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس المستجد، وذلك ضمن المرحلة الثلاثين.
ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف تشلسي الرابع الذي يلعب غداً ضد أستون فيلا ومتقدما بنقطتين عن شيفيلد السادس، فيما بقي توتنهام ثامنا برصيد 42 نقطة خلف ولفرهامبتون السابع بنقطة ومتقدما على غريمه ارسنال بنقطتين.
وافتتح الهولندي ستيفن بيرغوين التسجبل لتوتنهام عند الدقيقة (27) فيما سجل البرتغالي برونو فرنانديش هدف التعادل لليونايتد من ركلة جزاء عندالدقيقة (81).

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