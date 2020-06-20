“ناسا” تصمم برنامج رحلات فضائية سياحية مأهولة

المناطق - الرياض

أعلن جيمس برايدنشتاين مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن الوكالة تعمل على تطوير برنامج رحلات فضائية مأهولة شبه مدارية، باستخدام المركبات الفضائية التجارية.

وأضاف في تغريدة على تويتر اليوم: “تقوم وكالة “ناسا” بتطوير عملية تحليق رواد الفضاء على متن المركبات الفضائية شبه المدارية التجارية”.

وأضاف أنه ستستخدم الولايات المتحدة “الإمكانيات التجارية المبتكرة” لهذا الغرض وأن تفاصيل البرنامج ستعرض الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن التحليق شبه المداري، يتمثل في تحليق المركبة وفقا لمسار لا يتضمن الخروج إلى المدار.

وفي السنوات الأخيرة، تعرض الشركات الخاصة مثل هذه الرحلات على الجمهور في إطار السياحة الفضائية.