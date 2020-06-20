أول دراسة تثبت أن الجلوس الطويل يسبب السرطان… وتعطي أبسط الحلول لتفاديه

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http://almnatiq.net/?p=875919
المناطق - الرياض

انتشرت دراسة جديدة تقول إن الجلوس لفترات طويلة، وبشكل مفرط، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وانتشرت الدراسة على مجلة “jama network” الطبية، أمس الخميس، وتعتبر أول دراسة تظهر بشكل قاطع ارتباطًا قويًا بين عدم الحركة والسرطان، بحسب تعبير الدكتورة، سوزان جيلكريست، وحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبرأيها إن ممارسة نشاط بدني خفيف أو معتدل أو قوي لمدة 30 دقيقة، بدلًا من الجلوس، يمكن أن يقلل من هذا الخطر.
وأظهر بحث سابق أن اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة، وعدم التدخين، من شأنه تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الدراسة اعتمدت على آلاف المتطوعين الذين تم قسمهم إلى مجموعتين أعطوا الأولى أجهزة تتبع ساعات الاستيقاظ، والثانية أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين استبدلوا الجلوس بتمرين رياضي لمدة 30 دقيقة، كالمشي على سبيل المثال، قد قللوا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 8%.

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