تعليم جازان يحقق (31) ميدالية في مسابقة “الكانجارو للرياضيات” الدولية لعام 2020 م

جازان - فضه عطيف

حقق طلاب وطالبات تعليم جازان (31) ميدالية في مسابقة “الكانجارو للرياضيات” لعام 2020 م والتي شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة .

‫وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة للطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم ، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية ، مضيفاً أن الإدارة وفرت العديد من المسارات التدريبية والإثرائية الداعمة للطلاب والطالبات للرفع من مستواهم العلمي بما ينعكس إيجابياً على أدائهم في الاختبارات والمسابقات المحلية والدولية ، مقدماً الشكر للمساعدين للشؤون التعليمية “بنين وبنات” ولإدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات على جهودهم في تهيئة الطلاب والطالبات ودعمهم أثناء سير المسابقة.‬

يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات .

وفيما يلي أسماء الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات ، حيث حقق الطلاب جواد عادل علي حملي وعبدالعزيز خالد احمد بلال ميداليتين ذهبيتين ، وحقق الطلاب فواز عبدالرحمن بن حسين الحملي وعبدالعظيم أسامة عبدالعظيم عمر ونواف فيصل موسى صفحي وإبراهيم وائل بن علي حلبه ومؤمن علام محمود علام ومحمد زيان الدين محمد نجم الدين وروجانا محمد علي شحاته الميدالية الفضية ، فيما حصل على الميدالية البرونزية الطلاب والطالبات أحمد محمد احمد حمدي ومحمد يحيى محمد مدخلي وتوفيق عبدالواحد محمد عريشي وعلي يوسف علي سهلي ويحيى محمد بن يحي خبراني وتركي فادي عايل عبدالله ومحمد زيان الدين محمد نجم الدين ودفنش هيمنة هيمنة شرسة ومحمد عادل عبد المجيد عادل عبد المجيد السيد وطارق عادل عبدالمجيد السيد وانش ساوراب جاين جاين وكمال محمد كمال ابو الفتح وسعود نواف علي كاملي وزياد خالد محمد أبوعمرين ورؤى هشام حمدي سعد و ألمى عاصم علي بكري وجنان علي محمد حربي وفاطمة علي محمد خبراني ومهجة فائز نويفع الجابري وميان علي محمد عقيلي وريناد كريم سعيد قاصد وجنى محمد عبده المسلماني.