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الصين: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز الـ200 في بكين

الصين: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز الـ200 في بكين
A worker in a protective suit examines specimens inside a laboratory following an outbreak of the novel coronavirus in Wuhan, Hubei province, China February 6, 2020. Picture taken February 6, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
http://almnatiq.net/?p=875933
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة تم تأكيد 21 إصابة في بكين التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.
كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

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