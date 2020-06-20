مواطن يحذر من المعقمات داخل المحلات التجارية.. ويكشف عن تعرضه لإصابة خطيرة !

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كشف مواطن عن إصابته بـ “حروق كيميائية” في كف يديه بعدما وضع معقم عليها داخل أحد المحلات التجارية وارتدى القفازات مباشرة .

وحذر المواطن من المعقمات الرديئة الموجودة بالمحلات التجارية قائلا: ” انتبهوا من المحلات التي يوجد بها معقمات.. أتوقع أن بعضها مغشوش”.

وتابع: ” وأيضا انتبهوا من ارتداء القفازات بعد تعقيم اليدين ” مشيرا إلى أنه يمكن الاكتفاء بتعقيم اليدين دون ارتداء القفازات والعكس. وأردف: ” تعقمت ولبست القفازات فأصبت بـ “حرق كيمائي” . حسبما أفاد الطبيب .

ووجه نصيحة قائلا: ” انتبهوا من المحلات التجارية ” ما أدري وش المعقمات الموجودة في المحلات.. إذا كان لديك معقم خاص بك يمكنك استخدامه أما معقمات المحلات لا ندري عنها”.