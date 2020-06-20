كشف مواطن عن إصابته بـ “حروق كيميائية” في كف يديه بعدما وضع معقم عليها داخل أحد المحلات التجارية وارتدى القفازات مباشرة .
وحذر المواطن من المعقمات الرديئة الموجودة بالمحلات التجارية قائلا: ” انتبهوا من المحلات التي يوجد بها معقمات.. أتوقع أن بعضها مغشوش”.
وتابع: ” وأيضا انتبهوا من ارتداء القفازات بعد تعقيم اليدين ” مشيرا إلى أنه يمكن الاكتفاء بتعقيم اليدين دون ارتداء القفازات والعكس. وأردف: ” تعقمت ولبست القفازات فأصبت بـ “حرق كيمائي” . حسبما أفاد الطبيب .
ووجه نصيحة قائلا: ” انتبهوا من المحلات التجارية ” ما أدري وش المعقمات الموجودة في المحلات.. إذا كان لديك معقم خاص بك يمكنك استخدامه أما معقمات المحلات لا ندري عنها”.
مواطن يحذر من المعقمات داخل المحلات التجارية.. ويكشف عن تعرضه لإصابة خطيرة !
كشف مواطن عن إصابته بـ “حروق كيميائية” في كف يديه بعدما وضع معقم عليها داخل أحد المحلات التجارية وارتدى القفازات مباشرة .
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