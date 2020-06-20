الأرصاد: هطول أمطار رعدية بعسير وجازان 20 يونيو 2020

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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