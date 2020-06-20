تسريب يكشف مواصفات هاتف سامسونغ «جالاكسي نوت20 ألترا»

كشف صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe عن بعض مواصفات أحد هواتف عائلة جالاكسي نوت20 المرتقبة من شركة سامسونج.

ويُتوقع أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن طرازين من الهاتف، الأول هو القياسي باسم (جالاكسي نوت20)، والآخر أكبر منه باسم (جالاكسي نوت20 ألترا) بدلًا من (جالاكسي نوت20 بلس) كما في العام الماضي.

ووفقًا لحساب Ice Universe – الذي له سجل من التسريبات الدقيقة – فإن هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) سيحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 865بلس) من كوالكوم، كما سيقدم الهاتف حافات أضيق مقارنةً بسلفه (جالاكسي نوت10 بلس).

وسيقدم الهاتف شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة +QHD، وبخلاف هواتف (جالاكسي إس20)، فإن الهاتف سيدعم هاتين الميزتين معًا. كما تمتاز الشاشة بأنها ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالأبعاد، سيكون هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) أنحف بنحو 0.3 ميليمتر، في حين ستكون أبعاد ثقب الكاميرا الأمامية أصغر بنحو 1 ميليمتر.

وبالمقارنة مع هاتف (جالاكسي نوت10 بلس)، ستكون حافات (جالاكسي نوت20 ألترا) أضيق بنحو 0.29 ميليمتر.

أما الحافتان العلوية والسفلية للهاتف فستكونان أضيق بنحو 0.4 ميليمتر.

يُشار إلى أن تقريرًا سابقًا ذكر أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت20) مطلع شهر أغسطس القادم، وذلك إلى جانب ساعة ذكية جديدة، والجيل الثاني من هواتف سامسونج القابلة للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold.