أسعار النفط تتراجع على خلفية مخاوف كورونا

أسعار النفط تتراجع على خلفية مخاوف كورونا

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أسعار النفط تتراجع على خلفية مخاوف كورونا

أسعار النفط تتراجع على خلفية مخاوف كورونا
http://almnatiq.net/?p=875957
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط لكنها تراجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من
الجلسة أمس الجمعة وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا
المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.

واقتفى خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إريك روزنجرين إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأمريكي.

وكرر روزنجرين وجهة نظره التي ترجح أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون “عند مستويات في خانة العشرات” في نهاية 2020 وحذر من إعادة فتح الاقتصاد سريعا بعد نهاية إجراءات العزل العام الرامية إلى احتواء الفيروس.

ومما فاقم المخاوف، أعلنت أبل أنها ستغلق مجددا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس.

وقال جون كيلدوف الشريك في صندوق التحوط أجين كابيتال مانجمنت “لقد أفزع ذلك الجميع في نورث وساوث كارولاينا”.

وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 42.19 دولار وجرت تسوية الخام الأمريكي بزيادة 91 سنتا عند 39.75.

وصعد الخام الأمريكي 8.7 بالمئة هذا الأسبوع، في حين زاد برنت تسعة بالمئة.

جاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وقازاخستان،خلال اجتماع للجنة تابعة لأوبك+ أمس الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، قد ترتفع في يوليو تموز.

وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت.

وبحسب بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود إلى العام 1940، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، لمستوى منخفض قياسي للأسبوع السابع على التوالي، إذ تراجع بمقدار 13 إلى 266 هذا الأسبوع.

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