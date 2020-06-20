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عقوبة التجمعات في المحال التجارية تصل إلى 100 ألف ريال

عقوبة التجمعات في المحال التجارية تصل إلى 100 ألف ريال

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عقوبة التجمعات في المحال التجارية تصل إلى 100 ألف ريال

عقوبة التجمعات في المحال التجارية تصل إلى 100 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=875959
المناطق_الرياض

تذكر وزارة الداخلية المتسوقين والعاملين في المحال التجارية بعقوبة التجمعات داخل أو خارج المحل التجاري بالعقوبة والتي قد تصل إلى 100 الف ريال.

جاء ذلك عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث قالت أن العقوبات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، والتي تكون في تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في المرة الأولى تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها للنيابة العامة، في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة ‏فيتم أبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، ‏وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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