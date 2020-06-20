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الهند تسجل 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=875974
المناطق_وكالات

سجلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الإصابات إلى 395048 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12948 حالة، وذلك بعد تسجيل 375 حالة وفاة جديدة.

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