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باكستان تستأنف تسيير الرحلات من مطاراتها الدولية.. اليوم

باكستان تستأنف تسيير الرحلات من مطاراتها الدولية.. اليوم
http://almnatiq.net/?p=875976
المناطق_وكالات

استأنفت باكستان اليوم السبت رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التى فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان أدلى فى وقت متأخر أمس الجمعة:”يسعد الحكومة (الباكستانية) إعلان استئناف الرحلات الدولية من وإلى المطارات الدولية اعتبارا من 20 يونيو”.

وربما يخضع التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية، ولايشمل السماح بتسيير الرحلات الجوية مطارين فى إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربات، بحسب البيان.

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