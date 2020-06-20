السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها.. الأقوى في المنطقة

السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها.. الأقوى في المنطقة

أبرز المواد
متى وصل كورونا إلى إيطاليا؟ مياه الصرف الصحي تجيب “بدقة”

متى وصل كورونا إلى إيطاليا؟ مياه الصرف الصحي تجيب “بدقة”

أبرز المواد
عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

أبرز المواد
الواقعة الأولى.. عقاب راكب رفض ارتداء الكمامة على متن طائرة

الواقعة الأولى.. عقاب راكب رفض ارتداء الكمامة على متن طائرة

أبرز المواد

السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها.. الأقوى في المنطقة

السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها.. الأقوى في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=876002
المناطق - الرياض

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأضاف السيسي أن “الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة”، مؤكدا أنه “جيش رشيد يحمي ولا يهدد”.

وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا.

وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأضاف السيسي أن “الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة”، مؤكدا أنه “جيش رشيد يحمي ولا يهدد”.

وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا.

وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

روابط ذات صلة

متى وصل كورونا إلى إيطاليا؟ مياه الصرف الصحي تجيب “بدقة”

متى وصل كورونا إلى إيطاليا؟ مياه الصرف الصحي تجيب “بدقة”
عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا
الواقعة الأولى.. عقاب راكب رفض ارتداء الكمامة على متن طائرة

الواقعة الأولى.. عقاب راكب رفض ارتداء الكمامة على متن طائرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*