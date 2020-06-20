غدا .. الحياة تعود لطبيعتها في المملكة مع رفع الإغلاق التام عن جميع المناطق والمدن

المناطق - الرياض

تودع المملكة غدا منع التجول وقيود الحركة، لتعود الحياة إلى طبيعتها مع دخول المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، باستثناء مكة المكرمة، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وشددت وزارة الصحة السعودية على التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس، وتقليل التجمعات لأقصى ما يمكن، واستمرار الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع استكمال الكمامة، والالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.