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تعليم القصيم يحقق 15 ميدالية بمسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات

تعليم القصيم يحقق 15 ميدالية بمسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات
http://almnatiq.net/?p=876014
المناطق / بريدة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 15 ميدالية في مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات 2020 التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم منها ثلاث ميداليات ذهبية بجانب 12 ميدالية “ستة منها فضية ومثلها برونزية”.

حيث نال الطلاب محمد عبدالرحمن عيسى من مدارس بوابة المعالي العالمية في بريدة ومحمد ماجد صالح الوابلي وصالح ماجد بن صالح الوابلي من ابتدائية التربية النموذجية ببريدة على ثلاث ميداليات ذهبية.
فيما حصل الطلاب عمر أنس أحمد المرعي من مدرسة أويس بن عامر الابتدائية وعبدالرحمن سليمان المحيميد من متوسطة مجمع القيروان التعليمي وإلياس علي الحربي من مدرسة التربية النموذجية ببريدة والطالبات رواية محمد حسن العبدالغني من الابتدائية الثالثة والستون ولانا أنس أحمد المرعي من الابتدائية الحادية عشر ونوارة فهد محمد الشهري من الابتدائية الثالثة والتسعون على ستة ميداليات فضية.
كما حقق الطلاب عمار ناصر عبدالله الجميعي من مدرسة هشام بن عروة الابتدائية ويزيد عبدالله الدويغري من مدرسة تحفيظ ابتدائية يزيد بن القعقاع وباسل نايف بن عبدالله الصغيرمن مدرسة الرواد الأهلية بمحافظة البدائع والطالبات رسال عبدالعزيز إبراهيم الناصر من ابتدائية التميز العالمية ببريدة وشادن محمد عبدالله البشري ابتدائية الرواد النموذجية وريدا حمد عثمان العريني من الثانوية الثالثة بالبدائع على ستة ميداليات برونزية.
وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح للطلاب الفائزين والطالبات الفائزات وأسرهم ومدارسهم مؤكدًا أن المنجزات في مثل تلك المسابقات العلمية تعكس قوة ومتانة المدرسة والمعلم ، مقدمًا شكره لكل من شارك بالمنجز من مشرفي النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي .
وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي في تعليم القصيم منصور المطيري بأن مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات تهدف إلى تطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير وتعزيز الشغف بمادة الرياضيات وترسيخ أهمية تعليمه في كل جزء من أجزاء العالم.

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