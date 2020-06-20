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سامسونغ تطور هاتفا بـ 6 كاميرات متحركة لم تطرح مثله من قبل!

سامسونغ تطور هاتفا بـ 6 كاميرات متحركة لم تطرح مثله من قبل!
http://almnatiq.net/?p=876020
المناطق - الرياض

سجلت شركة سامسونغ براءة اختراع جديدة لتطوير هاتف لم تطرح مثيلا له من قبل، يتميز بقدرات تصوير فريدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ كانت قد تقدمت في ديسمبر الفائت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بطلب لتسجيل براءة اختراع لهاتف من نوع جديد وانتشرت مؤخرا بعض البنود من الوثيقة التي تبين تفاصيل من الاختراع.

ومن المفترض أن يحتوي الهاتف الجديد على 6 كاميرات أساسية على واجهته الخلفية، 5 منها مزودة بحساسات وعدسات يمكنها الحركة بالاتجاه المطلوب أثناء التصوير، ما يساعد على توثيق أكبر مساحة في اللقطة الواحدة ويزيد زاوية عرض الصور.

أما الكاميرا السادسة في هذا الهاتف فستكون “ثابتة” ومخصصة لتكبير وتقريب الأجسام في الصورة، وعلى جانب الإطار الذي ستوضع فيه الكاميرات سيثبت مصباح LED للمساعدة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويشير الخبراء في سامسونغ إلى أن منظومة التصوير الجديدة في الهاتف المذكور ستحسن ما يسمى بالتركيز البؤري للكاميرات، و ستساعد المستخدمين على التقاط صور بانورامية عالية الدقة بخلفيات مموهة كما لو أنهم يستعملون كاميرات احترافية.

ولم تعلن سامسونغ بشكل رسمي عن موعد إصدار هذا الهاتف، لكن من المتوقع أن تستعمل تقنيات التصوير الموجودة فيه في أحد طرازات هواتف Galaxy القادمة.

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