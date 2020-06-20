احدث الأخبار

عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى
أبرز المواد
 المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية
أبرز المواد
 وزارة العدل : الدخول للمحاكم وكتابات العدل بموعد.. وأكثر من 100 خدمة متوفرة عن بُعد
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 ” الشؤون الإسلامية ” تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة المكرمة بأكثر من 10 لغات
منطقة مكة المكرمة
 بيونغ يانغ لواشنطن: حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية قد تؤدي إلى تدمير الولايات المتحدة
أبرز المواد
 برنامج الأغذية العالمي: قد نضطر لإيقاف معظم الرحلات الإنسانية قريبا
أبرز المواد
 سامسونغ تطور هاتفا بـ 6 كاميرات متحركة لم تطرح مثله من قبل!
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ
منطقة مكة المكرمة
 تعليم القصيم يحقق 15 ميدالية بمسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات
منطقة القصيم
عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

أبرز المواد
مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى

مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى

أبرز المواد
المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة

المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة

أبرز المواد
صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية

صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية

أبرز المواد

صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية

صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية
http://almnatiq.net/?p=876039
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،
فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:
أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:
ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.
ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.
ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.
-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.
ثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.
ثالثاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.
رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية
مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى

مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى
المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة

المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*