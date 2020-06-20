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المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة

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منصة الكترونية وهوية موحدة لصهاريج الصرف الصحي

المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة

المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة
http://almnatiq.net/?p=876041
المناطق - الرياض

‫وقعت شركة المياه الوطنية، مع شركة “عِلم” رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تتعلق بتنفيذ رقمنة خدمات صهاريج الصرف الصحي وأتمتتها عبر منصة إلكترونية، وذلك في المرحلة الأولى من مراحل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

‫وتقضي الاتفاقية باعتماد خدمات إصدار وتجديد تصاريح صهاريج الصرف الصحي وإدارة دخولها إلى محطات المعالجة الكترونياً، الأمر الذي سيساهم في تحسين وتطوير ادارة الخدمات البيئية (نزح مياه الصرف الصحي) من عقارات العملاء، والتحكم بالأخطار البيئية، علاوة على ضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدن، وإدارة حركة الصهاريج داخل المدن، إلى جانب تطبيق هوية حديثة وموحدة للصهاريج، من خلال توظيف التقنية لتحسين مستوى الخدمات والالتزام البيئي في المملكة.

وأكدت المياه الوطنية عزمها تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لمياه الصرف الصحي، وذلك لتنظيم جميع عمليات الرمي ومتابعتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلكترونيًا من أجل رفع مستوى الجودة، والمحافظة على المنظر الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، وتقديم الحلول التقنية، وتحسين مستويات الالتزام البيئي، وذلك لرفع مستوى التحكم في صهاريج الصرف الصحي ومتابعتها عبر تطوير بعض العمليات والخدمات وأتمتتها وتفعيل الاشتراطات.

‫وتعد “عِلم” شركة رقمية متنوعـــة النشـــاطــات، تــتـكــامــل فـي حلولهـا لبناء حلول مخصصة وجاهــزة، حيث تقدّم خدماتها الرقمية بمعايير عالية الجودة وبمفهوم المنصات متعددة القنوات، وذلك ضمن مستويات احترافية تحقّق تطلعات العملاء، إلى جانب تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة و خدمات الربط البيني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطين تقنية المعلومات، سعيًا لبناء مجتمع معرفي يواكب رؤية 2030.

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