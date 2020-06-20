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شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
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شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

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شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
http://almnatiq.net/?p=876070
المناطق - واس

ألقت شرطة الرياض، القبض على تشكيلين عصابيّين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيلين عصابيين يتكونان من «10» مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية، مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وبحوزتهم 16558 شريحة اتصال، وعدد 4 قارئ بصمة وعددًا من أجهزة الحاسب والجوال.

يقوم التشكيل الأول بتهيئة مقرّ سكنهم لتوثيق وتسجيل الشرائح بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، ويعمل التشكيل الثاني على الترويج لها وبيعها في مركزين تجاريين يعملون بهما، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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