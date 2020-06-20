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السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية

السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية

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السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية

السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية
http://almnatiq.net/?p=876075
المناطق - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه يعتز بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح.

وأضاف الرئيس المصري خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية: “سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي”.

وقال السيسي، إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية.

وأضاف: “ما شاهدته اليوم فخر واعتزاز لما وصلت قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية، التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي من المهام التي تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبا ومقدرات وأرضا من كافة التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بجميع حدوده”.

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