احدث الأخبار

مساجد مكة المكرمة تشرع أبوابها لاستقبال المصلين غداً
منطقة مكة المكرمة
 السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
منطقة الرياض
 وزارة الرياضة تعلن بروتوكول عودة النشاط للصالات والمراكز الرياضية
أبرز المواد
 “التقاعد” تعلن بدء استقبال المراجعين في الفروع بعد دمج بعضها و تعديل مسماها إلى “مراكز خدمة”
أبرز المواد
 علماء يوضحون تأثير تناول كوب ماء صباحا
أبرز المواد
 عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى
أبرز المواد
 المياه الوطنية و “عِلم” يوقعان اتفاقية لتنظيم وحوكمة عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي إلكترونياً في المملكة
أبرز المواد
 صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية
أبرز المواد
 وزارة العدل : الدخول للمحاكم وكتابات العدل بموعد.. وأكثر من 100 خدمة متوفرة عن بُعد
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 30 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
مساجد مكة المكرمة تشرع أبوابها لاستقبال المصلين غداً

مساجد مكة المكرمة تشرع أبوابها لاستقبال المصلين غداً

منطقة مكة المكرمة
السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية

السيسي: أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية

أبرز المواد
شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

شرطة الرياض تُطيح بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

منطقة الرياض
وزارة الرياضة تعلن بروتوكول عودة النشاط للصالات والمراكز الرياضية

وزارة الرياضة تعلن بروتوكول عودة النشاط للصالات والمراكز الرياضية

أبرز المواد

مساجد مكة المكرمة تشرع أبوابها لاستقبال المصلين غداً

مساجد مكة المكرمة تشرع أبوابها لاستقبال المصلين غداً
http://almnatiq.net/?p=876078
المناطق - واس

أكملت جوامع ومساجد مكة المكرمة و البالغ عددها أكثر من 1500 مسجد جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم غد الأحد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط مجهودات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من خلال مؤسسات الصيانة المعتمدة وبالشراكة والتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ، التي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف ، ورفع المصاحف ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة جميع الجوامع والمساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة ، مشيراً إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.
وأكد على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الاستمرار في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى بين المصلين، تزامناً مع فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس.

روابط ذات صلة

” الشؤون الإسلامية ” تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة المكرمة بأكثر من 10 لغات

” الشؤون الإسلامية ” تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة المكرمة بأكثر من 10 لغات
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ
شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات

شرطة مكة: القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*