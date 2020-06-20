ترامب ردا على سؤال عن الكمامات في تجمعه الانتخابي: أنصح الناس بفعل ما يريدونه

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن ينصح مؤيديه بارتداء الكمامات الطبية خلال تجمعه الانتخابي الكبير الذي سيقام ليلة اليوم السبت في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما.

وذكر ترامب في حوار مع موقع Axios الإخباري أمس الجمعة، ردا على سؤال عن سبب عدم تشجيعه مؤيديه على ارتداء الكمامات لتقليل خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أن الكمامات تمثل “سيفا ذا حدين”.

وتابع، ردا على سؤال عما إذا كان ينصح الحاضرين بارتداء الكمامات: “أنصبح الناس بفعل ما يريدونه.. وفي وقت سابق كان الناس يعتقدون أن ارتداء الكمامات لا يجلب إلا عواقب سلبية. أسمح للناس باتخاذ القرار بأنفسهم”.

وشدد ترامب على أنه لا يشعر بأنه يواجه أي خطر، مشيرا إلى أنه التقى كثيرا من الناس في الأشهر الماضية لكنه يبقى في مقعده حتى الآن ولم يصب.

ودافع عن قراره استئناف التجمعات الانتخابية، قائلا إن تجمع تلسا الذي من المتوقع أن يجذب عشرات الآلاف سيكون جزءا من رسالة أوسع مفادها أنه يتعين على القيادة السياسية إعادة افتتاح البلاد، حتى في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف: “علينا العودة إلى أعمالنا. علينا العودة إلى حياتنا. لم نعد نستطيع تحمل ذلك، وأثق بأن ذلك (استئناف التجمعات) أمر آمن جدا”.

وعندما أشار الموقع إلى أن كلام ترامب يتناقض مع توصيات كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قال: “لست معارضا لذلك، وإذا أراد الناس ارتداء الكمامات فإنه أمر جيد، لكنني لن أرتديها. وذلك ليس احتجاجا بل لأنني لا أشعر بأنني أواجه أي خطر” وأكد أن منظمي التجمع سيوزعون الكمامات على الحاضرين الراغبين في ارتدائها.

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة النطاق في بلاده لكيفية تعامله مع جائحة فيروس كورونا، خاصة وأنه كان يقلل على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من الوباء بشأن خطورة العدوى.

ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس على نطاق واسع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وقتل قرابة 120 ألفا من مواطني البلاد.