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2976 فصلا افتراضيًّا وتدريب 815 أستاذًا خلال أسبوع في الفصل الصيفي بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=876093
المناطق - عسير

تواصل جامعة الملك خالد تقديم الفصل الصيفي عن بُعد لأكثر من 29500 طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة في أبها ومحافظات منطقة عسير بواقع 653 مقررًا دراسيًّا يقدمها 594 عضو وعضوة هيئة تدريس في 1678 شعبة.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع الثالث من الفصل الصيفي 1441هـ (22 – 26 شوال) بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 104751 كما بلغ عدد التقييمات 95378 وعدد لوحات النقاش 15290 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 1748 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 2976 وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 65557.

وفي مجال الدعم الفني أوضح الأحمري أن بلاغات الدعم بلغت 181 بمختلف وسائل الدعم، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الأسبوع الثاني دورة كيف تقدم محاضرة فصل افتراضي ناجحة؟ لأعضاء هيئة التدريس حضرها 815 عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء، كما تم إعداد وتنفيذ 3 أدلة إرشادية.

كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الصيفي 277 وحققت القناة 11795 مشاهدة في 350 ساعة.

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