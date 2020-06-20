نائب أمير جازان يعزي مدير الشؤون الخاصة بمكتب سموه بوفاة خاله الشيخ المقيرن

جازان -فضه عطيف :

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى مدير الشؤون الخاصة بمكتب سموه ، أ. وليد بن سلطان الصنعاوي وكافة أسرتهم ، في وفاة خاله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقيرن -رحمه الله- اثر معاناته مع المرض .

وسأل سموه ، المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وكافة أسرته وذويه الصبر والسلوان .

مشيدا سموه بما قدمه الفقيد من اعمال وجهود في خدمة المجتمع والوطن.

من جانبه عبر مدير الشؤون الخاصة بمكتب سمو نائب أمير منطقة جازان أ. وليد الصنعاوي وكافة أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم ، لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته الغير مستغربة لهم في فقيدهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله عزوجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمد بعمره ويديم عليه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه في عزيز لديه .