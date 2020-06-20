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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الملازم الغزواني

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الملازم الغزواني
http://almnatiq.net/?p=876101
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-،وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الملازم أحمد بن محمد جابر الغزواني ، أحد من منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد الملازم الغزواني ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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