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جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية حول دور الأسرة في تربية الأبناء المراهقين

جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية حول دور الأسرة في تربية الأبناء المراهقين
http://almnatiq.net/?p=876103
المناطق - عسير

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع كلية التربية ضمن مشروع “مبادرون” دورة تدريبية نسائية تحت عنوان “الإشراف الأسري في تربية الأبناء بمرحلة المراهقة”، وذلك مساء غد الأحد.

وتهدف الدورة إلى التعرف على احتياجات الأبناء بمرحلة المراهقة ومعرفة أسس الإشراف الأسري السوي للأبناء بمرحلة المراهقة وأسس التربية السليمة والتوعية بالثقافة الجنسية السوية بمرحلة المراهقة، وكذلك الاضطرابات الشخصية الأكثر حدوثًا في المراهقة والتوجيه القرآني والخطاب النفسي النبوي في التعامل السوي لتشكيل شخصية الأبناء بمرحلة المراهقة.

يذكر أنه يمكن التسجيل في الدورة التدريبية من خلال الرابط الإلكتروني: https://kkunow.zoom.us/meeting/register/tJAuce6vrT8vH90Ppy22bb0RtUAFUqlKqStW وتقدمها أستاذ الإرشاد والصحة النفسية المساعد بالجامعة الدكتورة خديجة عبود آل معدي.

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