أمانة الشرقية: عودة سوق الخضار والفواكه المركزي بعد التنظيم الداخلي اعتبارا من يوم غد الاحد

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تعتزم أمانة المنطقة الشرقية افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام يوم غدٍ الأحد 1441/10/29هـ – بمشيئة الله -؛ وذلك بعد التنظيم الداخلي وتسليم الموقع من قِبَل مقاول الصيانة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أنه سيتم السماح بدخول عامة المواطنين والمقيمين للسوق يومياً بدءًا من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، أما سوق الحراج البلدي والمستورد فسيتم الدخول إليه من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجراً، منوّهاً بدوره الانتهاء من التنظيم لبعض المظلات، كما تم تسليم المقاول الموقع لأعمال الصيانة اللازمة لبعض المظلات.

مُشيراً إلى أن الأمانة نفّذت خطتها الوقائية للباعة والمستهلكين بوضع كافة الاحترازات الوقائية الخاصة بالبروتوكولات الصحية، كذلك أعمال التعقيم والتطهير والنظافة العامة للسوق، بالإضافة لاتباع بروتوكولات أسواق النفع العام، والتي يأتي من ضمنها تحديد فرض التباعد بين الباعة والمتسوقين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة العاملين يومياً وعدم السماح للعاملين أو المتسوقين بالدخول للسوق لمن تزيد درجة حرارتهم عن (37 ونص درجة مئوية، كذلك ضمان وجود مطهرات ومواد تعقيم في الأسواق، كما ستُلزِم الأمانة جميع مرتادي السوق من عاملين ومستهلكين بلبس الكمامات القماشية، وسيتم التثبت من ذلك عبر الجولات الرقابية بشكل دوري.

ودعا إلى ضرورة التكاتف مع الجهود يداً بيد في المرحلة المقبلة، والعودة بحذر حِفاظاً على سلامة المجتمع، والإبلاغ عن أي حالات مشتبهة أو مؤكدة، والتعامل مع هذه الجائحة بأمانة، مؤكداً أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل كافة البلاغات عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة.