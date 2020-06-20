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بلدية القطيف تتلف 1700 كيلو غرام من الأسماك الفاسدة

بلدية القطيف تتلف 1700 كيلو غرام من الأسماك الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=876109
القطيف - المناطق

أتلفت بلدية محافظة القطيف 1700 كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء الحفظ والتخزين، وذلك خلال أسبوع، وتأتي هذه الجولات ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد الحسيني، أن البلدية تقوم في إطار مسؤولياتها بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، ونفذت جولة تفتيشية على أسواق الأسماك في المحافظة.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية قامت بجولات تفتيشية على سوق الأسماك، من أجل الوقوف على نوعية البضاعة المعروضة، مبيناً أن الجولة أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الأسماك والروبيان الفاسد.

وأضاف أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين وإتلاف الأسماك والروبيان الفاسدة.

وبين أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أكد بأن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف.

وشدد الحسيني، على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك الاشتراطات الصحية، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية في تطبيق الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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