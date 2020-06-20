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ميداليات ذهبية وفضية لتعليم عسير في مسابقة ” الكانجارو” العالمية

ميداليات ذهبية وفضية لتعليم عسير في مسابقة ” الكانجارو” العالمية

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ميداليات ذهبية وفضية لتعليم عسير في مسابقة ” الكانجارو” العالمية

ميداليات ذهبية وفضية لتعليم عسير في مسابقة ” الكانجارو” العالمية
http://almnatiq.net/?p=876115
المناطق - عسير

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب والطالبات، ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة العالمية ” الكانجارو 2020م ” في الرياضيات، بمشاركة 539 طالباً وطالبةً من مختلف المراحل الدراسية .

حيث حصلت الطالبة دانة عبدالله الأحمري بالصف السادس الابتدائي في ابتدائية آل غليظ ، على الميدالية الذهبية ، وحقق الميدالية الفضية كل من : آسر أحمد الورداني بالصف الثاني الابتدائي بابتدائية بناء الموهبة العالمية بأبها ، وعلي إبراهيم أبو عشي ، بالصف الأول المتوسط بمتوسطة الرواد في أبها ، ودانة محمد الشهراني بالصف السادس الابتدائي بالابتدائية الأربعين بخميس مشيط ، فيما فاز بالميدالية البرونزية كل من : مازن عوضة آل طزاء، بالصف الأول الابتدائي بابتدائية التحفيظ بخميس مشيط، ومهند عبدالله القيسي ، بالصف الخامس الابتدائي ، بابتدائية محمد الفاتح ، ومارية عبدالرحمن الشهراني ، بالصف الرابع الابتدائي ، بالابتدائية الأولى بآل عجير بخميس مشيط ، و محمد عبدالله أبو حكمة ،وخالد وليد القحطاني بالصف الأول المتوسط ، بمتوسطة مدارس التربية المتميزة ، وخالد محمد بن عبيد ، بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة طلائع المستقبل العالمية .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزين والفائزات ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدارس ، وإدارتي النشاط للبنين والبنات ، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين العالمي والمحلي.

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